陸學者：陸實力變強 別怕川普聯俄制陸
大陸中國社科院美研所副所長倪峰今天發表文章說，外界認為美國總統川普會「聯俄制華」，但當今中美俄關係不同以往，大陸有「越來越強的主動性和實力」塑造中美關係，「大可不必」擔心。
但這篇發表在解放軍報的文章也提到，對中國大陸而言，要緊的是進一步深化「中俄全面戰略協作伙伴關係」，並爭取中美關係「實現平穩過渡」，讓「聯俄制華」主張「最終淪為個別人心中的一種迷思」。
文章指出，當今的中美俄關係和40多年前的中美蘇關係有許多不同之處。當時，中美蘇關係的性質異常清晰，美國時任總統尼克森訪問大陸後，中美「迅速化敵為友」；至於今天，三國已形成「競爭與合作交錯分布」的狀態，彼此也並非非敵即友的關係。
文章說，美俄關係已跌入谷底，但在伊朗擁核問題上仍保持相當水平的合作；而中美關係雖然困難和挑戰增多，但兩國互為重要經貿伙伴，在氣候變化等領域也有合作；至於中俄關係則處於「歷史上最好的時期」。
因此這也代表，美俄關係的改善，不可能產生類似當年中美關係正常化帶來的影響。
這篇文章強調，隨著中國大陸的發展，美國單方面定義中美關係的空間被大大壓縮，中國有「越來越強的主動性和實力」來塑造中美關係。
另一方面，美俄關係觸底反彈似已確定，但彼此根深蒂固的戰略猜疑，決定了兩國關系改善的過程「存在著巨大的不確定性」。因此，中國大陸對於美俄關系的改善「大可不必感到意外」。1060123
(中央社)
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