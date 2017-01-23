長榮允諾勞資協商跳票 工會總公司抗議

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空服員職業工會長榮分會不滿長榮公司日前承諾與工會進行勞資協商卻跳票，約50名成員今天到總公司抗議。工會表示，不排除提高抗議強度。

空服員職業工會長榮分會表示，6日當天分會理事廖以勤、會員代表段嘉蕙與丁紹明與長榮航空空服主管共同敲定每個月定期的勞資協商會議為每月第二個星期二，同時也提供資方要求的勞資會議參與者的名單，以利請公假。

但1月20日班表發布之後，工會幹部全部沒有公假，甚至還被安排長班，工會滿心期待與公司展開勞資協商，卻被資方跳票延宕。

為了抗議長榮跳票無信，今天50多位工會成員前往總公司拉白布條抗議。空服員職業工會長榮分會指出，空服部經理馮美莉在現場表示，允諾開會是場誤會、取消會議也是因為誤會，「今天工會可以上去聊，但就是聊聊，讓高層認識工會」。

工會指出，資方表示開會有法律疑慮需要釐清，但有超過八成長榮空服員加入的空服員職業工會，難道還沒有與資方談判的資格嗎？

工會表示，公司雖口頭承認已認知是和空服員職業工會開會，但僅表達2月15日將以正式公文回覆工會，呼籲公司停止迴避並正視工會的法定地位與協商權利，盡速與工會展開定期勞資協商，並給予協商代表會務公假，若持續迴避工會，不排除提高抗爭強度。1060123

(中央社)