鄭文燦派出所慰問 勉勵春安執法

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桃園市長鄭文燦(左)慰問警方辛勞，23日晚間由平鎮警分局代理分局長余輝茂(右)代表接受茶葉。(賴佑維攝)

桃園市警察局照例舉辦春安工作，桃園市長鄭文燦23日晚間到平鎮警分局宋屋派出所，慰勞員警辛勞，並頒贈10萬慰問金及55盒茶葉及桃園市政府250個福袋，希望警方執法之餘，也感受到市府的溫暖。

警方表示，春節即將來臨，警方將加強春安工作的各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，及交通疏導，就是要讓民眾過快快樂樂的好年。

(中時)