八里雙屍案謝依涵免死 台灣高檢上訴

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犯下八里雙屍命案的謝依涵，3度被判處死刑，但高院更二審依心理鑑定結果，認為謝女再犯可能低且有再教化可能，本月11日改判無期徒刑。台灣高檢署今日已提起上訴。

台高檢認為，原判決有證據採證不當、判決理由前後矛盾、論罪之法律關係適用有誤、量刑失當等違背法令之處，檢察官收受判決後已提上訴。

(中時)