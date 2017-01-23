華泰名品城迎春節假期 打造幸福唐人街

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華泰名品城針對27日至2月1日除夕至大年初5的農曆春節假期，將打造為充滿年味的「幸福唐人街」，這6天憑園區不限發票在5大年節攤位免費兌換開連好禮，或滿2,888元發票兌換總值百萬元的限量2,000個抽獎紅包。

號稱全台第一座國際級美式露天休閒購物村華泰名品城(GLORIA OUTLETS)挾第二期擴大營運，近170個國際級品牌也會推出至少2折的年節商品福袋，也設置多座巨型春節藝

術裝置供民眾拍照打卡，要在春節連續假期力拼3億元業績。

華泰名品城表示，趕在農曆年前夕，北台灣唯一的Gucci Outlet、雨傘品牌RAINSTORY首家Outlet、英國精品服飾品牌Aquascutum、瑞士專業錶RADO雷達、販售Jill Stuart ，JILL by JILLSTUART等女裝通路Tokyo Plaza也將陸續開幕。

(工商)