富士康與摩拜單車戰略合作 跨足自行車
中國大陸共享自行車知名廠商摩拜單車今天宣布與富士康達成行業獨家戰略合作。富士康除了投資摩拜，也將在數十家工廠內開闢摩拜單車生產線。
綜合中國網、鳳凰科技報導，摩拜與富士康將在單車設計生產、全球供應鏈整合等領域展開合作。摩拜單車總產能預計將倍增，達到每年1000萬輛；富士康年產能預計可達560萬輛。
但摩拜並未透露富士康的投資金額。
摩拜單車CEO王曉峰表示，創新工場的創辦人李開復促成了王曉峰與富士康董事長郭台銘會面；而創新工場也是摩拜單車的投資者之一。李開復希望富士康能在智慧製造上給予摩拜協助。
王曉峰說，兩家公司的全方位牽手，除了推動摩拜單車的快速成長，「還將對共享單車行業格局產生深遠影響」。摩拜未來並計劃擴展至海外市場。
摩拜單車2016年4月首先登陸上海，目前一共進入14個城市，而投入北京、上海、廣州、深圳等一線城市的數量都超過10萬輛。
摩拜單車之後，大陸出現多家類似的共享自行車平台業者，採用無固定樁、可「隨停隨騎」的便利方式，藉由GPS定位及手機掃碼等運用行動上網的方式借還車，提供城市居民綠色出行選擇，也解決公共交通「最後一里路」的問題。
鳳凰科技引述一位共享自行車高層的說法，目前中國大陸自行車的年產量大概在5000萬輛左右。供應鏈的產能是制約共享自行車平台發展的重要因素因素之一，能掌握供應鏈，是按計劃擴張的必備條件。
21世紀經濟報導指出，富士康在網路領域的布局越來越密集。去年9月，富士康投資美元1.2億於網路叫車平台滴滴出行；而滴滴出行則戰略投資了另一家共享單車平台——ofo共享單車，投資金額為數千萬美元。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。