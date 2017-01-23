富士康與摩拜單車戰略合作 跨足自行車

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中國大陸共享自行車知名廠商摩拜單車今天宣布與富士康達成行業獨家戰略合作。富士康除了投資摩拜，也將在數十家工廠內開闢摩拜單車生產線。

綜合中國網、鳳凰科技報導，摩拜與富士康將在單車設計生產、全球供應鏈整合等領域展開合作。摩拜單車總產能預計將倍增，達到每年1000萬輛；富士康年產能預計可達560萬輛。

但摩拜並未透露富士康的投資金額。

摩拜單車CEO王曉峰表示，創新工場的創辦人李開復促成了王曉峰與富士康董事長郭台銘會面；而創新工場也是摩拜單車的投資者之一。李開復希望富士康能在智慧製造上給予摩拜協助。

王曉峰說，兩家公司的全方位牽手，除了推動摩拜單車的快速成長，「還將對共享單車行業格局產生深遠影響」。摩拜未來並計劃擴展至海外市場。

摩拜單車2016年4月首先登陸上海，目前一共進入14個城市，而投入北京、上海、廣州、深圳等一線城市的數量都超過10萬輛。

摩拜單車之後，大陸出現多家類似的共享自行車平台業者，採用無固定樁、可「隨停隨騎」的便利方式，藉由GPS定位及手機掃碼等運用行動上網的方式借還車，提供城市居民綠色出行選擇，也解決公共交通「最後一里路」的問題。

鳳凰科技引述一位共享自行車高層的說法，目前中國大陸自行車的年產量大概在5000萬輛左右。供應鏈的產能是制約共享自行車平台發展的重要因素因素之一，能掌握供應鏈，是按計劃擴張的必備條件。

21世紀經濟報導指出，富士康在網路領域的布局越來越密集。去年9月，富士康投資美元1.2億於網路叫車平台滴滴出行；而滴滴出行則戰略投資了另一家共享單車平台——ofo共享單車，投資金額為數千萬美元。1060123

(中央社)