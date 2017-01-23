空服員要求協商 長榮航空：未拒絕

針對長榮航空空服員發起抗議，長榮航空今天說明指出，一視同仁對待，不會因為員工是否加入工會而有差別待遇，以求勞資和諧及公司永續經營。

空服員職業工會長榮分會不滿長榮公司日前承諾與工會進行勞資協商卻跳票，約50名成員今天到總公司抗議。工會表示，不排除提高抗議強度。長榮航空回應指出，事件原委為1月6日加入桃園空服員職業工會的3位空服員就特休事宜與公司主管進行面對面溝通。

這3位空服員並未表明代表工會身份，因此空服員部門主管視為公司日常溝通。未料談完後沒多久，3位空服員卻補送一份沒有附件且為影印本公文給空服主管，要求安排空服員職業工會正式與公司展開協商。

長榮航空在1月11日接獲桃園空服員職業工會正式來函，要求安排正式協商。這份公文版本有附件，因此公司當然以完整版公文為準，進行後續回函事宜，並已著手研擬勞資協商時間，並無拒絕協商、阻擾工會開會情事。

至於今天的抗議活動，長榮航空說明，依法律規範勞資協商會議有一定程序，在現場已表達在2月15日以前，會用正式公文回覆桃園空服員職業工會，同時當場備妥會議室，邀請抗議的空服員代表一同討論協商程序的問題；是空服員抗議代表以尚未準備妥當為由，當場婉拒開會討論，對於片面指責拒絕溝通，長榮航空表示不解。

對於少數公司空服員以桃園空服員職業工會會員身分，在公司內採取抗議行為，長榮航空深表遺憾，但仍會以開放態度持續與所有公司同仁進行溝通協商，並一視同仁對待，不會因為員工是否加入工會而有差別待遇，以求勞資和諧及公司永續經營。1060123

(中央社)