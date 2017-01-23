經典賽預賽3戰 中華隊備六大先發
世界棒球經典賽3月開打，中華隊今天公布28人名單，總教練郭泰源的規劃，3場預賽安排6名先發投手，一般預料旅日投手郭俊麟、陳冠宇、宋家豪可望扛起重任。
中華隊投手相對薄弱，可能以「雙先發」應戰，每場比賽安排兩名先發型投手，一有狀況就換人；除了旅日3名投手之外，根據最新版本28人名單，可能擔任先發投手的就屬倪福德、潘威倫、江少慶。
原本郭泰源寄予厚望從日本獨立聯盟回歸中華職棒的陽建福，也有可能擔任先發投手。郭泰源觀察，如果陽建福持續訓練，有可能恢復顛峰時期8成以上水準。
但陽建福近日拉傷腿部，沒有納入28人名單，澳洲集訓的32人名單也沒有他。郭泰源說，陽建福需要6到8個星期的時間復原，能否參賽還是未知數。
倪福德、潘威倫都是34歲的資深投手，職棒、國際賽經驗豐富。倪福德擁有大聯盟經驗、先發後援兼可勝任，潘威倫上屆經典賽抗荷有成，臨危不亂。
旅美投手江少慶是教練葉君璋推薦的人選，有印地安人小聯盟5年經驗，去年在1A先發27場，防禦率3.96。另一名前旅美投手羅國華，今年雖然轉戰日本獨立聯盟，但集訓期間狀況很好，是牛棚的可用之兵。
預賽3戰，前2戰對以色列、荷蘭勢在必得，最後一天硬仗對地主南韓。雙先發之外，牛棚可能場場待命，交給中職各隊的主力後援投手王鏡銘、陳鴻文、黃勝雄、陳韻文。
28人名單之外，陽建福如果傷勢許可，賽前也有機會加入；50人名單還有王建民、王維中、陳品學等人的名字，總教練郭泰源也表示，不排除他們參賽的機會。1060123
(中央社)
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