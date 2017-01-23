玄武岩疑遭陸客塗鴨 澎管處：依法開罰

澎湖柱西嶼池西瀑狀柱狀玄武岩石柱，最近遭遊客塗鴉，觀光局澎湖國家風景區管理處呼籲遊客勿破壞珍貴地景資源，一旦查獲依法開罰送辦。（取自jeff Chen臉書）中央社澎湖傳真 106年1月23日

澎湖柱西嶼池西瀑狀柱狀玄武岩石柱，最近遭遊客塗鴉，觀光局澎湖國家風景區管理處呼籲遊客勿破壞珍貴地景資源，一旦查獲依法開罰送辦。

澎管處表示，澎湖西嶼大果葉與池西瀑布狀的柱狀玄武岩，最具特色，每年的觀光旅遊旺季，遊人如織，卻也傳出遊客踐踏攀爬和塗鴉等事件，破壞地形景觀，其中寫有簡體字樣，懷疑是陸客所為，但無法證實。

澎管處指出，澎湖是台灣擁有完整且古老火山地質景觀的縣市，是迄今1800萬年至800萬年前，火山熔岩噴發後留下的奇特火山地形、地質現象及熔岩構造特徵，長年受到風化及侵蝕作用的各種玄武岩樣貌景觀，十份珍貴。

澎管處對於池西瀑布狀柱狀玄武岩遭塗鴨事件，今天立即派員先行前往清除，恢復原狀，同時籲請遊客共同遵守，勿破壞或毀損地形景觀，將依觀光發展條例依法開罰50萬元以下並回復原狀，若涉刑責依法送辦。1060123

(中央社)