玄武岩疑遭陸客塗鴨 澎管處：依法開罰
澎湖柱西嶼池西瀑狀柱狀玄武岩石柱，最近遭遊客塗鴉，觀光局澎湖國家風景區管理處呼籲遊客勿破壞珍貴地景資源，一旦查獲依法開罰送辦。
澎管處表示，澎湖西嶼大果葉與池西瀑布狀的柱狀玄武岩，最具特色，每年的觀光旅遊旺季，遊人如織，卻也傳出遊客踐踏攀爬和塗鴉等事件，破壞地形景觀，其中寫有簡體字樣，懷疑是陸客所為，但無法證實。
澎管處指出，澎湖是台灣擁有完整且古老火山地質景觀的縣市，是迄今1800萬年至800萬年前，火山熔岩噴發後留下的奇特火山地形、地質現象及熔岩構造特徵，長年受到風化及侵蝕作用的各種玄武岩樣貌景觀，十份珍貴。
澎管處對於池西瀑布狀柱狀玄武岩遭塗鴨事件，今天立即派員先行前往清除，恢復原狀，同時籲請遊客共同遵守，勿破壞或毀損地形景觀，將依觀光發展條例依法開罰50萬元以下並回復原狀，若涉刑責依法送辦。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。