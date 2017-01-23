工會批阻擾開會 長榮航：未拒絕協商

桃園空服員職業工會長榮分會今（23）日指出，長榮航空先前承諾將和工會進行勞資協商，但2週後卻跳票，因此在長榮航空一樓舉牌抗議。對此，長榮航空回應，沒有拒絕勞資協商與阻擾工會開會，並已依照公文著手研擬勞資協商時間。

長榮航表示，1月6日本公司加入桃園空服員職業工會的3位空服員就特休事宜與公司主管進行面對面溝通，該三位空服員未表明代表工會身份，因此空服員部主管視為與空服員日常溝通，未料談完後沒多久，該三位空服員卻補送一份沒有附件且為影印本的公文函給空服主管，要求安排空服員職業工會正式與公司展開協商。

1月11日長榮航空接獲桃園空服員職業工會正式來函，要求安排正式協商，該文版本卻有附件，故以1月11日收到的完整版公文為準，進行後續回函事宜，並已著手研擬勞資協商的時間，並無拒絕協商、阻擾工會開會之情事。

長榮航表示，對工會一向保持尊重態度，自去年11月14 日接獲桃園空服員職業工會要求給予幹部會務公假來文，即於29日回函說明桃園空服員職業工會會務公假在法律規定及公司規範都不符合，但仍基於尊重工會開會需求，分別12月7~8日，以及今年1月5日、2月6日安排桃園空服員職業工會長榮分會之幹部及代表等45人次無需服勤，以利出席會議，但有部份會員代表仍要求維持原勤務，本公司也依其意願處理。

今(23)日數十位身著桃園空服員職業工會背心之空服員，於本公司桃園總公司一樓大廳進行抗議活動，要求承諾每個月進行勞資協商會議。

長榮航說，依法律規範勞資協商會議有一定的程序須踐行，且在現場已表達在2月15日以前，會用正式公文回覆桃園空服員職業工會，同時當場立即備妥會議室，邀請前來抗議的空服員代表一同討論協商程序的問題，然而空服員抗議的代表以尚未準備妥當為由，當場婉拒與本公司開會討論，並片面指責本公司拒絕溝通。

此外，對於空地勤員工溝通管道也十分順暢，隨時接受員工以不同方式進行溝通，並從善如流加以檢討及改善。對於此次少數公司空服員以桃園空服員職業工會會員之身分，在公司內採取抗議之行為，長榮航空深表遺憾，但仍會以開放態度持續與所有公司同仁進行溝通協商，並一視同仁對待，不會因為員工是否加入工會而有差別待遇，以求勞資和諧及公司永續經營。

(工商)