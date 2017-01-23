TSUTAYA BOOKSTORE信義店明開幕 陳柏霖搶鮮逛

陳柏霖（右起）穿童趣塗鴉襯衫搭配格紋外套、條紋長褲，帥氣出席統一時代台北店TSUTAYA BOOKSTORE信義店座談會，與TSUTAYA台灣董事總經理安田秀敏、CAFE COMPANY社長楠本修二郎搶逛書店。（陳信翰攝）

統一時代台北店TSUTAYA BOOKSTORE信義店占地163坪、100個座位，開幕期間消費滿1500元送訂製馬克杯，限量100個。（陳信翰攝）

統一時代台北店TSUTAYA BOOKSTORE信義店占地163坪、100個座位，開幕期間消費滿1500元送訂製馬克杯，限量100個。（陳信翰攝）

統一時代台北店TSUTAYA BOOKSTORE信義店內的WIRED TOKYO咖啡店書牆上的新書可免費閱讀。（陳信翰攝）

與「世界最美20間書店」的代官山蔦屋書店皆隸屬於Culture Convenience Club株式會社（CCC）集團的「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」，明（24）日在統一時代台北店開幕，陳柏霖今參加座談會，搶先參觀書店，他誇：「有台灣的特色！」

陳柏霖在店內有專屬推薦專區，推薦《林中秘族》、《薛西弗斯的神話》、《天上再見》等書，他說自己看書類別不限，認為Lifestyle是把握當下的直覺，做自己想做的事，「直覺加上體驗，就是生活質感。」與店家傳達的生活提案概念不謀而合。

中環集團得利影視與日本株式會社TSUTAYA合作的TSUTAYA BOOKSTORE信義店，與WIRED TOKYO咖啡店以雙品牌海外首店之姿強勢進駐統一時代台北店，占地163坪、100個座位。

TSUTAYA台灣董事總經理安田秀敏說「BOOK&CAFE STYLE」是該店首要特色，串連書店與咖啡店舒適的空間，並且以Lifestyle的場景、台灣消費者的生活現場為分類陳設。包括書籍、影音、咖啡、網路、簡餐及調酒六類。文具和雜貨商品90％來自日本，約有1.5萬冊書籍、雜誌皆可在店內翻閱；著重餐飲的部份，符合台灣偏愛的飲食文化。

選定交通區紐與消費密集的信義區為首站，花半年定點觀察，鎖定約40歲男女為主力族群帶動全客層，中環集團董事長翁明顯期許開創全族群閱讀的時代，以餐飲和店內閱讀的優勢，力抗網路書店，預計3年展5店。

(中時)