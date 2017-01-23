高市電玩弊案一審 6收賄警判刑
高市警分局員警集體收賄包庇電玩弊案，橋頭地院審理終結，6名現任、退休警員，依貪污等罪分別判處2年至18.5年不等刑期，全案可上訴。
被判刑被告分別是退休警員莊文平16年8月、現任警員呂俊寬13年、許和勝8年、退休巡佐王宏文18年6月；暗槓賄款的前派出所長蔡勝榮與退休警員蔡瑞勝各被判刑2年。
判決書指出，市警局仁武分局退休警員莊文平、偵查佐呂俊寬、九曲堂派出所警員許和勝，2012年3月起按月或每2月或按季收受仁武、鳥松、大樹、大社等區15家賭博電玩業者賄款，包庇業者不被取締；他們的不法所得分別為新台幣10.5萬元至115萬元不等。
市警局林園分局前巡佐王宏文，其任內也自2012年8月至去年10月，收受林園、大寮等地6家賭博電玩業者39次賄款，累計收賄160萬元。
另外，2012年2月底，高市彌陀區電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所警員，透過白手套與時任所長蔡勝榮（已退休）聯繫，蔡勝榮將錢收下後向業者打包票會交給查緝警員，但收了5次共10萬元卻沒有將錢轉交；鳳山電玩業者也打算行賄鳳山分局埤頂派出所警員，透過白手套要退休警員蔡瑞勝轉交，但蔡瑞勝也暗槓業者35萬元賄款。1060123
(中央社)
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