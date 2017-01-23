羅志祥閃李懿護「小小豬」 拉KID褲子嫌內褲老氣
八大綜合台《娛樂百分百》錄製除夕特別節目「迎春娃娃鬧雞年」，羅志祥、愷樂、威廉、毛弟、Wish、Masha以及KID等等共12位藝人，全都換上喜氣洋洋的娃娃裝，逆齡變成小孩子，攜手演出雞年限定版的情境喜劇！在兩小時特別節目中，進行「百分百」鄉裡「郝脖村v.s大濃莊」的村莊大戰，藉由一系列考驗智力、體力和運氣的遊戲關卡，爭取從聚寶盆撈獎金的機會，帶給觀眾熱鬧歡樂的除夕夜。
李懿和羅志祥同隊，在「靈雞移動」人體限時排字遊戲時，她為了求勝，奮力將身體伸展到極致，卻導致頭、手會差點撞到羅志祥的「小小豬」，害得他格外緊張，急忙把李懿推開，避免「小小豬」受到傷害。接著在「步步雞心」的九宮格井字遊戲，羅志祥遇上勁敵KID，兩人互攻心計的激戰之後，苦吞二連敗！
眼見KID滿心歡喜和隊友擊掌慶祝，羅志祥趁隙拉掉KID的褲子，上演搞笑大復仇，笑翻眾人！小豬事後還笑說：「KID的內褲好老氣喔！」甚至在錄影空檔還疑惑的問KID：「你比我小一歲對嗎？」KID回「不只啦」，小豬開玩笑說：「那你該保養一下了！」讓一臉大濃妝的KID急著解釋：「吼！我是因為上妝，看起來比較老啦！」
羅志祥的遊戲角色設定講話要帶著鄉音，但隨著劇情開展，他的口音卻越來越詭異，愷樂忍不住好奇問：「你怎麼講話怪怪的？」他才坦承是因為大字報被擋住，要分心找縫隙看台詞，所以鄉音才會走調！
(中時)
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