農曆年祈求好運 Darren邱凱偉難忘「撈魚生」
農曆春節將至， Darren邱凱偉分享每年最期待的事情就是小阿姨從新加坡回來一起過年，他透露：「每年她都會做新加坡過年的吉祥菜「撈魚生」回來，筷子撈得越高越能轉運、非常好玩。」他都在屏東老家過年，幾乎不太去人潮多的地方走春，Darren得意的說：「因為屏東老家娛樂設施很多，可以唱歌又可以運動還有吧台，樓下還可以抓藥，應有盡有根本就像個里民活動中心！」
家中開中藥行的Darren平時私底下還會自己煎藥，因為小時候耳濡目染，意外讓他從小就變「師奶殺手」他笑著解釋：「因為家裡一煎藥身上都會有香味，所以幼稚園老師都說我很香特別愛抱我。」
台視《700歲旅程》演員Darren邱凱偉與朱陸豪特地趁著歲末，到台北市松山老人日間照顧中心和長輩們一起互動同歡！兩人特別準備保健食品為長輩們的交換禮物加碼，而堪稱「台灣第一武生」的朱陸豪，更現場獻唱一段經典京劇《淮河营》、博得滿堂彩！感性的朱陸豪看到日照中心的長輩們，不禁想起已經過世的母親，眼中依然充滿不捨表示：「當初她中風後常待在家很少出門，後來就得了失智症，所以我特別能體會家屬的心情，今天看到這些長輩們很健康能出來走動、玩遊戲覺得特別欣慰！」。
(中時)
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