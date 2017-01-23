大寮火燒車焦屍 解剖應為女性
高雄22日凌晨火燒車，車內發現1具焦屍，警方起初以為死者為男性，但23日法醫解剖複驗，依骨盆、內臟分布位置判斷，屍體應為女性；警方表示，由此看來，死者應是向林姓車主借車的張簡姓女子。
警方表示，法醫解剖後並未在腹腔發現子宮，詢問張簡女子家人，才知她先前因病切除子宮，特徵符合，不過因為屍體碳化嚴重，從內臟、骨盆腔僅能研判是女性可能性極大，為求謹慎，仍採取DNA進行化驗。
前日凌晨1點43分左右，1部自小客車在台29線101.5南下路段自撞對向護欄，車身立即起火，警方隨後在車內找到1具焦屍，腹部破裂、雙腳膝蓋以下更燒到與大腿分離，死狀慘不忍睹。
警消在副駕駛座發現1個炭盆，起初懷疑可能是邊開車邊燒炭，但昨天再度查驗，發現炭盆內的木炭事發時並未點燃，初步排除燒炭自殺可能。
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(中時)
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