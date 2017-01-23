搶攻春節假期看屋商機 中市多家建商春節不打烊
農曆春節何處去？台中市有多家建商的接待中心春節不打烊，搶攻春節年假賞屋的民眾，遠雄建設春節安排熱鬧的系列活動，寶輝建設「大隱」接待中心則是從除夕開始陪民眾過年，方便返鄉過年的台商在年假時看屋走春。
遠雄建設在台中市的建案接待中心喊出過年不打烊，位於清水區的「遠雄之星系列」開賣以來，銷售穩步，最新1期「遠雄之星5」，將於春節進場潛銷，把握年節銷售契機。
「遠雄之星系列」春節期間規畫系列新年應景的「感恩祭活動」，包括金雞撲滿彩繪趣、元寶招財貓襪娃、旋轉木馬音樂盒等手作DIY活動，分別於初2至初4的下午2點半至4點舉辦，回饋民眾免費參加。
位在8期遠雄建設「文心匯」，大年初1、初3、初4舉辦春節活動，有花藝老師教導做開運竹盆栽DIY，還有美食專家陳鴻傳授動手料理家常年菜，命理專家蔡上機解析2017年12生肖命理。
久樘開發董事長特助李晉豪表示，久樘開發今年營業時間與往年相同，都是大年初4開始上班，久樘開發認同過年就是陪伴家人的時間。
特別的是，今年久樘開發贊助三義木雕博物館舉辦「決戰沙場-45年回顧吳榮賜象棋雕塑藝術個展」，提供民眾春節闔家走春的好去處。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。