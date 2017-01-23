搶攻春節假期看屋商機 中市多家建商春節不打烊

我要評比

台中市有建商在春節期間不打烊，還推出熱鬧活動，吸引民眾看屋。（盧金足攝）

農曆春節何處去？台中市有多家建商的接待中心春節不打烊，搶攻春節年假賞屋的民眾，遠雄建設春節安排熱鬧的系列活動，寶輝建設「大隱」接待中心則是從除夕開始陪民眾過年，方便返鄉過年的台商在年假時看屋走春。

遠雄建設在台中市的建案接待中心喊出過年不打烊，位於清水區的「遠雄之星系列」開賣以來，銷售穩步，最新1期「遠雄之星5」，將於春節進場潛銷，把握年節銷售契機。

「遠雄之星系列」春節期間規畫系列新年應景的「感恩祭活動」，包括金雞撲滿彩繪趣、元寶招財貓襪娃、旋轉木馬音樂盒等手作DIY活動，分別於初2至初4的下午2點半至4點舉辦，回饋民眾免費參加。

位在8期遠雄建設「文心匯」，大年初1、初3、初4舉辦春節活動，有花藝老師教導做開運竹盆栽DIY，還有美食專家陳鴻傳授動手料理家常年菜，命理專家蔡上機解析2017年12生肖命理。

久樘開發董事長特助李晉豪表示，久樘開發今年營業時間與往年相同，都是大年初4開始上班，久樘開發認同過年就是陪伴家人的時間。

特別的是，今年久樘開發贊助三義木雕博物館舉辦「決戰沙場-45年回顧吳榮賜象棋雕塑藝術個展」，提供民眾春節闔家走春的好去處。

(中時)