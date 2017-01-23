誰汙染誰治理 陸推土壤終身責任制

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大陸環保部近日發布了《汙染地塊土壤環境管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），自2017年7月1日起施行。環保部土壤環境管理司司長邱啟文說，實行土壤汙染治理與修復終身責任制。

澎湃新聞網23日報導，邱啟文說，依照《環境保護法》和《土壤汙染防治行動計畫》有關規定，《辦法》明確了土地使用權人、土壤汙染責任人、專業機構及協力廠商機構的責任。

土地使用權人應當負責開展疑似汙染地塊土壤環境初步調查，和汙染地塊土壤環境詳細調查、風險評估、風險管控，或治理與修復及其效果評估等活動，並對上述活動的結果負責。

關於治理與修復責任。按照「誰汙染、誰治理」原則，造成土壤汙染的單位或者個人應當承擔治理與修復的主體責任。

(旺報)