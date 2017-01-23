北市婚宴會館失火 疏散600餘名賓客

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台北市文山區景興路188號一家婚宴會館大樓，今日晚間7時40分許發生火警，由於當時會館內正好在舉行婚宴，警消迅速疏散約600名用餐賓客，所幸無人受困。

警方指出，該棟大樓為12層建築，起火點位在6樓的樓梯間，消防局火速出動47名警消及19輛消防、雲梯及救護車輛到場灌救，現深入鑑識調查起火原因。

(中時)