川普就職人數膨風 康威護航：另類事實
美國總統川普顧問康威（Kellyanne Conway）表示，白宮發言人本週首次在記者會亮相時，稱川普就職典禮現場人數是「史上最多」的不精準描述，只是「另類事實」。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）與法新社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）21日召開記者會發表5分鐘聲明，其中出現多項虛假言論，包括虛報20日使用華府地鐵客流量，稱今年改變安全措施，並說「這次是史上最多人見證的就職典禮，無論是親自到場，或全球關注人數」。
根據就職典禮當天空拍照，與華府交通當局釋出地鐵客流量的分析，川普就職典禮吸引到場的群眾人數，遠少於歐巴馬2009年的宣誓典禮。
康威接受美國國家廣播公司訪問時，被問到川普為何要派他的發言人出面傳達關於出席人數「可查明為謊言」的言論，她回應：「史派瑟提供另類事實。」
這番言論在推特（Twitter）上掀起熱烈討論，許多回應模仿她的論調，將「#另類事實」（#alternativefacts）推上美國區熱門關鍵字冠軍，也是全球關鍵字第2名。
網友khumble14打趣說：「警察大人我沒喝醉，我這是另類清醒。」
TalesOfWhoa也說：「下次遲到時，我會告訴我老闆，我沒遲到，我用的是「另類時鐘」。（譯者：中央社廖禹揚）1060123
(中央社)
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