高港鎳錠失竊案 在逃主嫌返台歸案
高港物流鎳錠失竊案在逃主嫌蔡姓男子今天傍晚在警方策動下返台投案，他傍晚自澳門搭機返抵高雄，隨即被在機場守候的高雄港務警察總隊警員逮捕歸案，帶回偵訊。
蔡男戴鴨舌帽及口罩步出高雄國際機場出境大廳，大批員警一擁而上，蔡男不發一語，乖乖就逮，被警方押上警車帶回，將漏夜偵訊，釐清案情。
前高港物流公司鎳錠倉庫管理蔡姓主任夥同托運公司監守自盜貴重金屬鎳錠，檢警日前逮捕托運業者、收贓業者等3人，蔡男在逃，起出鎳錠5萬6130公斤，市價新台幣2800萬元，高雄港務警察總隊上午宣布破案後，積極策動蔡男歸案，蔡男自知法網難逃，傍晚自澳門搭乘澳門航空班機入境高雄機場，當場被捕。
警方調查，蔡男利用鎳錠倉庫管理主任職務之便，利用週六、日監守自盜，結合托運公司吳姓業者僱用不知情司機，將竊得的鎳錠以貨櫃裝藏並偽造船公司封條方式運送出高雄港管制區，並以每公斤260元價格，將5萬5000公斤載往賣予黃姓廢五金公司負責人，得手1400多萬元與吳嫌分贓後潛逃海外。1060123
(中央社)
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