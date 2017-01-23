貴州促酒席簡約 盼減輕民眾負擔

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貴州省遵義市桐梓縣工農村22日發布《關於嚴禁爛（濫）辦酒席的公告》（以下簡稱《公告》），嚴禁舉辦入厝酒、再婚酒、70歲以下的生日酒等酒席，為70歲以上的老人辦酒，也有一定的條件限制，非獨生子女嚴禁為70歲以上岳父、岳母辦酒。

工農村黨支部書記付建坤23日說，發布該公告的目的是杜絕濫辦酒席的陋習、減輕群眾的生活負擔。

澎湃新聞網報導，為了杜絕子女輪流為父母舉辦壽酒的情況，《公告》還規定，對於70歲以上的老人，子女只能為其辦滿十周歲酒；不論老人有幾個子女，每十年只能辦一次。且子女須憑壽者身份證或戶口本提前10日到村委會辦理相關手續。

(旺報)