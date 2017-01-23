租個女友好過年 陸網站燕瘦環肥任挑選

春節到，面對家人催婚令，大陸「租女友回家過年」生意夯，通常1天約5百到1千元（人民幣，下同），但也有1天2千到3千元。租友網上，從租一天到租一周的都有。「待租女孩」在網上各展所長，「陽光女孩」「磨人小妖精」「標準」「豐滿」，各種類型應有盡有，爭取「出租率」。

每到春節前夕，在外工作的子女還沒回家，父母早就來電轟炸。「有沒有對象？」「什麼時候結婚？」「什麼時候生娃啊？」於是不少人為了怕難得一趟的回家，還被家人疲勞轟炸，乾脆租個男友或女友回家過年。遼寧瀋陽一家業者表示，最近「租女朋友」回家過年的業務相當火爆，價格也是明碼標價——2天1夜2000元-3000元不等！

男子在介紹所想看「租約」或對方都被拒絕。介紹所人員撥通了電話，讓男子和對方說，但電話那頭是女子的媽媽，說同意女兒「出租」，但一定要先講好「怎麼租？」。介紹所人員說，如果想要價格低一些，當然也行，但只能純讓對方父母見一面，不提供其他服務，就算是陪家人喝一杯啤酒也不行。

一般來說，日租價格多在800元到1200元間，看長相和身材收費，有些條件不佳者有的只要500元起跳。但也有業者表示，有些女子可以免費，但前題是「如果對方長得像劉德華一樣！」

在租友網上，租男友或女友都有，每張女孩都有個名字。「情話膩心」「花太濃」「朵兒」「海棠」「小米粒」都有，還會註明自我「特色」是「標準」「苗條」或「豐滿」，不但可以區隔市場，還可提高「出租率」。

租女友為何會有如此多的「貨源」，有女子表示自己過年反正不回家，多賺些外快也好。也有人說，春節可以到處去玩，有人出錢又有吃喝，每年去不一樣的地方，有何不好？至於是做「純的」還是「有的」，各有各的想法。

(旺報)