《麻醉風暴2》前進中東戰地！黃健瑋：要把自己帶回來

黃健瑋、孟耿如出席殺青酒。（公視）

《麻醉風暴2》殺青酒。（公視）

公視醫療大戲《麻醉風暴2》21日晚辦殺青酒，宣告台灣拍攝作業大功告成，不過農曆年後將前往約旦鄰敘利亞邊境取景，拍攝黃健瑋飾演的蕭政勳在戰地行醫場景。導演蕭力修表示預定拍攝地點，在當地政府認定仍是戰地狀態，劇組農曆年後將由首批前置人員先行，預計在當地陳設一頂大帳篷，作為戰地行醫的主景，目前洽詢約旦協拍單位支援。黃健瑋說：「我想要把自己帶回來！」

黃健瑋參與過第一季演出，面對演員、劇情大幅擴張，規模也變大的第二季，他興奮地說：「整個《麻醉２》是我拍片生涯16年來沒遇過的，這是我拍戲學習最多的一次，滿過癮！但我的旅程還沒結束！」他打趣形容「富貴險中求吧」。

將前往人生地不熟，且情勢詭譎的地域拍戲，黃健瑋說，已經買好保險，至於要帶什麼東西去、回，他冷靜地說：「我想要把自己帶回來，以台灣演員來講，這樣的危險狀態應該是頂了！」。

殺青酒上，孟耿如頂著髮色漂淡造型出席，看來與劇中的記者沈柔伊（Zoe）完全不同。孟耿如表示，前陣子出現一個滿微妙變化，殺青後要把劇本都整理掉，「會有點難過，這個角色有住在我心裡一陣子，現在好像要跟這個人分手」，她想在外型與心理上作徹底改變，因此跟經紀人商量，「我跟她說我太像Zoe，但我必須得跟她說再見，所以去染了這頭髮」。

黃健瑋也表示，看見孟耿如開拍前跟開拍後的轉變，連長相都成熟了，「我第一次跟現在看到她、看她拍照的樣子，長得都變不一樣了」。孟耿如自己也說，一定有改變，一開始拍時，看自己都覺得還有股稚氣，因為有太多厲害的人在你身邊，成長得很快。公視《麻醉風暴2》預定將於今年9月播出。

(中時)