租女友過年 價格不同暗藏春色
租個女友回家過年，結果「往往差很多」。有人拿了錢就跑，也有人看對眼了結婚。律師則說租女友不受法律保護，發生意外難維權。更難監管的是，部分出租女友，根本就是暗藏色情交易。
租女友回家過年，有的需要簽協議，有的則只是口頭約定。這種現象已經存在多年，也出了不少問題。2013年7月，重慶一名男子租女友回家給父親過60歲生日，被騙走5100元（人民幣，下同）。2014年2月福建一男子春節回家，租女友見家長,不知真相的父母給了女友2萬元見面禮，女友拿了禮金後拒絕交還。2016年1月，廣州的梁先生租女友回家見父母，在付清了錢後，女友拿錢落跑。
租女友並不完全是壞結局。廣東陽江一家企業工作的白姓男子，去年春節為躲開家人催婚，就花錢租個女友回家「交差」，沒想到兩人經過短暫幾天相處，居然情投意合，最後走進禮堂。
針對租女友現象及存在的風險，遼寧人民律師事務所夏琳律師表示，依大陸法律，租賃是物而不是人，人身不能作為標的物，所以合約可能是無效的。且在民法中，由於租女友的行為違反公序良俗，並不受法律保護，也會被認定為無效。一旦被租的女友拿不到錢，法律也不見得會保護。租賃女友回家後，家人贈送的錢物，也可能產生糾紛。
(旺報)
關鍵字：租女友過年
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