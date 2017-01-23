W飯店女模暴斃案 土豪哥送勒戒

「土豪哥」朱家龍（前）將進入矯正署新店戒治所勒戒，助其戒除毒癮。(王英豪攝)

W飯店女模暴斃案，23日到涉嫌提供毒品的施姓等藥頭住處搜索，並傳喚、拘提19人釐清案情。其中，人稱「土豪哥」的朱家龍與另名洪姓被告，經採集尿液、毛髮送驗後，均驗出第二級毒品甲基安非他命、搖頭丸等成分將進入矯正署新店戒治所，執行為期2個月的觀察、勒戒，助其戒除毒癮。

(中時)