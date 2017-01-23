馮世寬：國軍要研發新一代戰機
國防部長馮世寬今天表示，國軍在潛艦國造有許多進展，另外還要研發新一代戰機，最近空軍成立「空軍航空科技研究發展中心」，對國軍未來發展非常重要。
馮世寬今天晚間和媒體餐敘，他在會前致詞表示，國防部一定會在新的一年更加自我要求，並且一定會遵從一個原則，當國防部推出新的政策或新的改變，一定向媒體報告。
馮世寬說，國機國造、國艦國造在總統蔡英文上任後變成國防部非常重要政策，在潛艦國造部分有許多進展，還有一項對國人承諾，就是要研發新一代戰機。
馮世寬說，漢翔公司的前身就是航發中心，當時能接收到許多訂單加上派出許多人去受訓，讓國軍能夠有能力把打造IDF戰機的任務變成國機國造。
馮世寬說，有個新聞大家沒注意到，空軍最近成立「空軍航空科技研究發展中心」，已經開幕剪綵，這是非常重要事情，對國軍10年、20年後發展，就如同打造IDF對國軍骨幹的培養一樣重要。1060123
(中央社)
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