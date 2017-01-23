北市文山區飯店起火 疏散600人

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(中央社記者朱則瑋台北23日電)台北市消防局今晚7時40分獲報，在北市文山區景美夜市旁一間飯店6樓發生火警，現場疏散約600人，所幸無人傷亡，目前火勢已撲滅。

北市消防局出動消防車輛17輛、救護車輛2輛、人員47名到現場，為了避免人員傷亡，緊急疏散民眾，火勢在晚上8時左右撲滅。1060123

(中央社)