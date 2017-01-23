羅尼奇4盤拍落西班牙對手 挺進澳網8強

加拿大第3種子羅尼奇（Milos Raonic）今天在澳洲公開賽力戰4盤，拍落西班牙對手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut），挺進8強。

法新社報導，羅尼奇前2盤表現不太好，但隨即重振旗鼓，與第13種子包蒂斯塔-阿古特在海信球場（Hisense Arena）對打2小時52分鐘後，以7比6（8/6）、3比6、6比4、6比1取勝。

成功挺進8強的重砲選手羅尼奇，下1戰可能對上曾拿下14次大滿貫賽冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），或是法國第6種子蒙菲爾斯（Gael Monfils）。（譯者：中央社廖禹揚）1060123

(中央社)