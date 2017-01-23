爆秘戀小費祥 林志玲曖昧回應默認了？

林志玲回應秘戀楊仁沛的緋聞，態度曖昧疑似默認。（圖／中時資料照、取材自hzpnews）

林志玲今（23日）被爆秘戀大陸工程董事長殷琪姪子楊仁沛（Chris），傳兩人戀情萌芽於去年十月，去年聖誕節Chris還被目擊和女方全家同桌用餐，令外界聯想就像見家長的節奏，而林志玲稍早做出回應，僅說是「新朋友」，疑似默認戀情。

Chris有「小費翔」封號，還曾演唱過電影《大稻埕》插曲，高富帥的形象讓他小有名氣，這回和林志玲傳出交往消息，引發高度關注。而據《蘋果日報》報導，林志玲對此先是感謝大家關心，笑稱「爆料者好像比我知道更多，你們不是要我認識新的朋友嗎？新年快樂。」接著被問到是否與對方交往，她則回「新朋友」，再度強調是剛認識的朋友，不承認也不否認的曖昧態度，也被解讀為默認戀情。

(中時電子報)