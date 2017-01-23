爆秘戀小費祥 林志玲曖昧回應默認了？
林志玲今（23日）被爆秘戀大陸工程董事長殷琪姪子楊仁沛（Chris），傳兩人戀情萌芽於去年十月，去年聖誕節Chris還被目擊和女方全家同桌用餐，令外界聯想就像見家長的節奏，而林志玲稍早做出回應，僅說是「新朋友」，疑似默認戀情。
Chris有「小費翔」封號，還曾演唱過電影《大稻埕》插曲，高富帥的形象讓他小有名氣，這回和林志玲傳出交往消息，引發高度關注。而據《蘋果日報》報導，林志玲對此先是感謝大家關心，笑稱「爆料者好像比我知道更多，你們不是要我認識新的朋友嗎？新年快樂。」接著被問到是否與對方交往，她則回「新朋友」，再度強調是剛認識的朋友，不承認也不否認的曖昧態度，也被解讀為默認戀情。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。