非法種植 警破3大麻案

內政部警政署刑事局23日說，於1月19、20日在中部地區共偵破三件栽種大麻案，共起獲大麻植株47株、大麻種子81顆與栽種設備等證物。

近半年來，檢警查獲多起民眾栽種、製造大麻毒品案件，經溯源追查，發現均為犯嫌上網向國外網站訂購大麻種子，再於自宅或租屋處栽種並製成大麻，經本局擴大偵辦發現，在台中、彰化地區尚有數名對象涉案。

警方說，發現犯嫌在室內建立溫室，再利用土耕法、水耕法進行種植，惟大麻尚不及採收即遭專案小組查緝，當場人贓俱獲，警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，分別移送台中、彰化地檢署偵辦。

大麻毒品在我國屬第二級毒品；意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，可處五年以上有期徒刑；另意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子者，可處二年以下有期徒刑；即使單純施用大麻，亦可處有三年以下有期徒刑。

(旺報)