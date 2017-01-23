桃園議員嗆聲要開槍 道歉稱喝醉

臉書社團「爆料公社」23下午有網友貼出爆料影片，影中指桃園市民進黨籍市議員張火爐，20日下午至楊梅區秀才里辦事處，向對方嗆聲：「我要對你開槍」。張火爐受訪回應，當天接受陳情，前往向2位里長協調楊梅區錫福宮事宜，當時中午尾牙喝醉，忘記當天講了什麼，直到看到影片才知道發生什麼事，對於此事造成社會紛擾趕到道歉。

該影片可聽見張火爐大罵三字聲，還嗆說：「我要對你開槍」，影片最後上字幕提到，就算報警請警察來，也任由揚長而去。不少網友見狀直說：「開槍議員好棒棒」、「八點黨劇情真實上演嗎？」等語。

(中時)