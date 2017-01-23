英神準狙擊手 1槍擊斃3恐怖分子

我要評比

一名英國狙擊手去年底在伊拉克僅用一發子彈就撂倒三名伊斯蘭國（IS）恐怖分子。而一槍擊斃3人的機率為百萬分之一。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國空勤特種部隊（SAS）去年11月在伊拉克北部偏遠村落出任務時，這名神槍手射出一發子彈後，兩名恐怖分子立即斃命，彈飛的子彈隨後又擊中第三人。

當時那兩名伊斯蘭國資深成員正準備動手射殺一群婦孺，在1800公尺外的這名英國狙擊手，從他的L115A狙擊步槍中射出一發點338拉普麥格農子彈。

消息人士指出，這起事件發生在SAS監控伊斯蘭國控制區的秘密搜集情報任務期間，當時伊拉克部隊正朝摩蘇爾（Mosul）挺進。

SAS小隊當時正在追蹤伊斯蘭國成員，與此同時，數十名婦女和孩童正試圖逃脫這些激進分子的控制。

當恐怖分子命令這群婦孺停下，並從一幢建築物二樓窗口以機關槍對準他們時，SAS小隊明白為了救人，只有開火，毫無選擇餘地。

步槍上裝有滅音器的這名狙擊手，射出了千載難逢的一槍。

那發子彈先射中手握機關槍男子的頭部，然後擊中第二名恐怖分子的胸膛，子彈穿過他的身體並從牆上彈回後，擊中同一房間內第三名男子的頸部。

消息人士表示，一槍擊斃3人的機率是百萬分之一。他還說，不相信那是事前計畫好的。（譯者：中央社周慧盈）1060123

(中央社)