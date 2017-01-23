雅虎隱瞞網站被駭？美證管會調查

華爾街日報引述消息報導，美國證管會（SEC）近日針對雅虎（Yahoo）近年來兩次網站被駭事件展開調查，主因是證管會質疑雅虎在事發兩年後才向投資人公開消息涉嫌違反證券交易法。

消息稱，證管會已在去年12月要求雅虎提供相關文件協助調查。儘管目前調查仍在初步階段，且證管會在調查終結後不見得會對雅虎採取法律行動，但依舊引來各界關注，因為日後上市公司遭遇駭客入侵時，可望參考此案來衡量消息公布時間點。

(工商)