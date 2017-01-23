全球基礎建設 去年投資額創新高

金融時報報導，在歐美各國持續推動基礎建設的情況下，投資人紛紛將基礎建設資產視為低風險投資，促使去年全球基礎建設投資額創下歷史新高，但市場交易量卻不見明顯成長，因為多數投資人只鎖定已完工的基礎建設。

據研究機構Preqin統計，去年全球投資人對基礎建設的投資總額達4,130億美元，較前一年增加14％。然而，去年全球基礎建設資產交易量只有1,772筆。2013年以來，全球基礎建設資產交易量始終維持在每年1,700至1,800筆的水平。

(工商)