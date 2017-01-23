陸春運航空旅客 90後急起直追

中國大陸旅行業者統計，今年春運搭機旅客中，「90後」（1990年代出生者）成長最多，直逼「80後」（1980年代出生者）的主力族群；而嬰兒票成長量是兒童票的2倍，反映二孩政策的開放。

中新網報導，這項統計來自中國大陸2家大型旅遊網站攜程、去哪兒的春運訂票數據，範圍則是北京、上海、廣州、深圳、杭州、天津、重慶、西安、南京、廈門、成都、武漢等12個大城市。

報導指出，在上述12個城市中，在上海工作的人訂機票時間最早，平均提前36.14天就預訂返鄉機票；其次是深圳的34.68天；第3則是北京的33.36天。

然而，即使是較晚訂機票的城市，提前的天數與較早訂票的城市差距不大。其中在杭州工作的人訂票最晚，平均提前29.18天；其次是廣州的29.74天；第3則是西安的29.5天。

報導提到，今年春節訂機票的旅客，平均年齡與2016年同為33歲。其中，「80後」的比重達32.45%，居各年齡層之冠。然而，「90後」的比重卻從2016年的22.55%，上升到今年的26.53%，排名第2，但成長幅度最大。

此外，中國大陸未滿2歲者登機，須購買嬰兒票，票價為成人票面價的10%；2至12歲則適用兒童票，票價為成人票面價的50%。報導指出，今年春運發售的嬰兒票張數，較2016年春運大增18.1%，增幅是兒童票的近2倍，是全面二孩政策的反映。1060123

(中央社)