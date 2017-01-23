古典音樂家在陸演出遇阻 南韓政府關注
韓聯社報導，據相關行業今天消息，韓國政府對著名女高音歌唱家曹秀美和鋼琴家白建宇在中國大陸演出被推遲或取消表示關注，並正在了解相關情況。
中國大陸一位高層消息人士，對韓國古典音樂家曹秀美和白建宇申請的簽證辦得不太順利與終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）無關的說法，抱持存疑態度。
去年韓國決定在朝鮮半島部署「薩德」後，赴南韓旅遊的中國大陸遊客減少20%，赴南韓包機停運，都是直接、間接的反制措施。
韓國知名女高音歌唱家曹秀美原計劃從2月19日起在廣州、北京和上海舉行巡迴演出，但她為此申請的簽證仍無著落。
韓國鋼琴家白建宇也面臨類似情況，原計畫於于3月18日與貴陽交響樂團進行的合演被取消。根據該交響樂團官網的日程，當天已安排了其他女性鋼琴家表演。
據悉，韓國政府將通過駐北京大使金章洙與中國大陸外交部官員會面，向中方轉達韓方立場。
金章洙將於20日出席亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）新年會並會見中國大陸外交部副部長劉振民，24日出席中國大陸外交部長王毅主辦的新年會，另行同外交部副部長舉行會談。1060123
(中央社)
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