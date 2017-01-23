南韓2016年實際失業人數 創歷史新高

韓聯社報導，據韓國統計廳今天發佈的數據，2016年包括正在準備就業、無業、每週工作時間少於18小時的人員等在內的實際失業人數達到453.8萬人，為歷史最高紀錄。

實際失業人數從2013年起逐年增加。

去年韓國實際失業者人數創歷史新高，主要是因為企業重組使製造業陷入低迷。2015年，製造業就業人數每月增幅保持在15萬以上，到2016年4月，製造業就業人數增幅僅為4.8萬人，7月就業人數反而減少6.5萬人，之後減幅不斷擴大，12月達到11.5萬人。

去年，15-29歲青年的失業率為9.8%，每10人中就有1人為無業遊民。青年就業情況比其他年齡層更糟，主要是因為企業不願招聘新人。

去年9月，全國經濟人聯合會和輿論調查機構R&R（Research & Research）發佈的調查結果顯示，210家受訪企業中48.6%回答招聘規模將比去年同期減小。

令人擔憂的是，聘雇縮小與收入減少有直接關係，這會導致消費進一步萎縮，最終使經濟陷入惡性循環。

為避免就業危機拖經濟發展的後腿，韓國政府計劃通過提前執行上半年就業預算、在稅務和金融方面提供支援等為市場注入活力，這些措施能否奏效備受關注。1060123

(中央社)