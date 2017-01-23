中山大學募獎學金 助弱勢生出國進修圓夢
中山大學首設「乘風萬里‧轉動人生」清寒獎助學金，23日舉辦捐贈儀式。包括龍慶鋼鐵董事長謝進南、舊振南食品公司董事長李雄慶、雷科董事長鄭再興、巴巴事業董事長黃炯輝等多位捐款人共同捐贈千萬元，提供中低收入戶、低收入戶、特殊境遇家庭成績優秀子女赴海外交換修讀學分、實習或擔任國際志工的全程機票、學費及生活費，預計1年將有50名清寒學子受惠。
「乘風萬里‧轉動人生」清寒獎助學金是中山第一個為培育弱勢學生國際視野的清寒獎學金，由校長鄭英耀及主秘蔡秀芬發起，獲得企業主、校友、社會人士及師長等逾30人響應，2個月即募得上千萬元。
蔡秀芬說，自已的女兒大學時曾赴東非坦尚尼亞當志工，回國後對於人生意義及反饋有了更深體悟，因此她與校長毅然決然發起募款活動。
她表示，獎助學金由20多位「貴人」冠名捐贈，未來將由校方安排「認領」。「貴人」除了贊助，更給予學生精神上的支持，「簡單來說就是孩子的乾爹和乾媽。」透過冠名捐贈，這些「貴人」會認識孩子，將更明白孩子出國後需要什麼、學到什麼，孩子知道自己的「貴人」是誰，也會更惜福。
(中時)
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