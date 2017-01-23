蔡正元批馬違反黨章 馬辦徐巧芯：基層討厭國民黨內鬥

國民黨政策會執行長蔡正元23日下午在臉書貼文，提到前總統馬英九主席任期超過4年，違反黨章，馬辦發言人徐巧芯晚間回應，這完全是「不符事實的惡意攻擊，不知居心何在？這種讓國民黨支持者感覺親痛仇快的行為，實在讓人失望。」

徐巧芯表示，馬前總統過去競選及擔任國民黨主席，一向都是依據黨章與黨內的規定與程序辦理，並且經過中常會或黨代表大會通過，並非「違反黨章」、「破壞體制」，「這樣的指控是完全不符事實的惡意攻擊。如果蔡正元所說的是事實，四年前中常會與黨代表大會怎麼會通過呢？」

徐巧芯稱，國民黨正在辦黨主席選舉，蔡正元身為國民黨政策會執行長，卻在個人臉書上惡意攻擊前任主席，是破壞黨內團結、製造分裂的做法，「我們誠心建議出身立法委員的蔡執行長，應該專心分內工作，多跟立法院國民黨團溝通，化解黨團與中央黨部長期的心結與的歧見，讓國民黨能取得更多的社會支持，不要正事不辦，卻無事生非，讓社會對國民黨產生反感。」

徐巧芯強調，基層黨員最討厭看到的就是國民黨內鬥。「結果黨務主管帶頭內鬥，做了最壞的示範。蔡執行長作這樣的不實指控，最開心的就是等著坐收漁翁之利的民進黨，最難過的就是希望國民黨能夠以大我為重的黨員。不知道身為黨務主管的蔡執行長到底居心何在？」

徐巧芯說，蔡執行長那篇文章內容不僅不是事實，貼文按讚的人也很少，「我們要提醒蔡執行長，這樣發文會降低觸及率，並且繼續降低發言的公信力，請停止胡鬧，不要再給別人看笑話了。」

(旺報)