英鎊貶 英企股利大方送

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倫敦金融時報報導，受惠於英鎊貶值，投資英國企業的投資人去年股利紅包賺滿滿，尤其去年第4季英企發放的股利總額爆增52億英鎊，來到166億英鎊的單季歷史新高紀錄。

根據統計，英國上市企業去年最後一季的股利發放總額為166億英鎊，較2015年同期增加52億英鎊或12％，2016年全年發放總額則達850億英鎊，年增6.6％。

(工商)