川普若能達3％成長率就算不錯

美國新科總統川普上台喊出任內經濟成長率要衝4％的目標，但美國財經媒體MarketWatch報導，由於企業投資疲軟，大多數經濟學家認為今年要看到3％的成長率，機率微乎其微。

美國本周五將公布去年第4季國內生產毛額(GDP)終值，預估成長年率將落在2.3％，2016年全年則為2.1％，已是連續第11年不及3％，同時低於3.3％的歷史平均水準。

但要達陣的難度極高，至少今年不太可能實現，主因在於企業投資，其實美國經濟復甦已快滿8周年，但經濟成長始終低落問題就出在企業投資不振。美國本周五同日將公布耐久財訂單，耐久財訂單為企業投資的一大指標，儘管上個月的耐久財訂單可能增加，但還是無法扭轉此一指標已低迷好幾年的頹勢。

(工商)