川普若能達3％成長率就算不錯
美國新科總統川普上台喊出任內經濟成長率要衝4％的目標，但美國財經媒體MarketWatch報導，由於企業投資疲軟，大多數經濟學家認為今年要看到3％的成長率，機率微乎其微。
美國本周五將公布去年第4季國內生產毛額(GDP)終值，預估成長年率將落在2.3％，2016年全年則為2.1％，已是連續第11年不及3％，同時低於3.3％的歷史平均水準。
但要達陣的難度極高，至少今年不太可能實現，主因在於企業投資，其實美國經濟復甦已快滿8周年，但經濟成長始終低落問題就出在企業投資不振。美國本周五同日將公布耐久財訂單，耐久財訂單為企業投資的一大指標，儘管上個月的耐久財訂單可能增加，但還是無法扭轉此一指標已低迷好幾年的頹勢。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。