陸資本監管再出重手 不准銀行匯款淨流出
隨著人民幣外流情形不止，大陸資本管制再升級，嚴控銀行的匯款業務，不允許出現淨流出情形。據英國《金融時報》23日報導，現在上海各家銀行承作客戶向境外匯款100元（人民幣，下同）時，就必須「進口」100元，確保人民幣沒有淨流出。
而北京實行的措施力道更大，當銀行代表客戶向境外匯款每80元，就需要進口100元，保證首都資金呈現淨流入。在這之前，銀行業對帶回大陸的人民幣，每100元可換160元到境外。
據上海、北京銀行業人士透露，許多國內銀行之前都承作超出監管單位規範的匯款流出、流入比率。《第一財經日報》報導，大陸官方要求銀行即日起，嚴控跨境匯款業務的流出上限，對淨流出的銀行要求暫停、只可以流入，情節嚴重者甚至將取消相關業務資格。
由於目前離岸人民幣仍存在貶值壓力，中國銀行國際金融研究所副總經理宗良說，市場上想要買外匯，就得有人民幣，這就涉及人民幣的進出。短期來看，人行的一系列措施，主要想增加做空套利的成本，進而穩定離岸人民幣的匯率。
但《金融時報》分析，這個收緊動作是大陸推動人民幣國際化戰略的一個挫折，顯示在需要控制資本外流、人民幣兌美元貶值的背景下，人民幣國際化已變成次要目標。
這項新規範也引發大陸進口商與銀行業的衝擊。金融圈人士指出，匯出入比重限縮後，讓進口商支付人民幣計價的貿易發票遇到麻煩；而對於比本土銀行更依賴跨境業務的外資銀行業更是惡夢。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。