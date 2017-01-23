陸資本監管再出重手 不准銀行匯款淨流出

隨著人民幣外流情形不止，大陸資本管制再升級，嚴控銀行的匯款業務，不允許出現淨流出情形。據英國《金融時報》23日報導，現在上海各家銀行承作客戶向境外匯款100元（人民幣，下同）時，就必須「進口」100元，確保人民幣沒有淨流出。

而北京實行的措施力道更大，當銀行代表客戶向境外匯款每80元，就需要進口100元，保證首都資金呈現淨流入。在這之前，銀行業對帶回大陸的人民幣，每100元可換160元到境外。

據上海、北京銀行業人士透露，許多國內銀行之前都承作超出監管單位規範的匯款流出、流入比率。《第一財經日報》報導，大陸官方要求銀行即日起，嚴控跨境匯款業務的流出上限，對淨流出的銀行要求暫停、只可以流入，情節嚴重者甚至將取消相關業務資格。

由於目前離岸人民幣仍存在貶值壓力，中國銀行國際金融研究所副總經理宗良說，市場上想要買外匯，就得有人民幣，這就涉及人民幣的進出。短期來看，人行的一系列措施，主要想增加做空套利的成本，進而穩定離岸人民幣的匯率。

但《金融時報》分析，這個收緊動作是大陸推動人民幣國際化戰略的一個挫折，顯示在需要控制資本外流、人民幣兌美元貶值的背景下，人民幣國際化已變成次要目標。

這項新規範也引發大陸進口商與銀行業的衝擊。金融圈人士指出，匯出入比重限縮後，讓進口商支付人民幣計價的貿易發票遇到麻煩；而對於比本土銀行更依賴跨境業務的外資銀行業更是惡夢。

(旺報)