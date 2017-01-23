川普將宣佈退出TPP

我要評比

反對TPP的聲音，在美國所在多有。（美聯社）

根據CNN報導，美國總統川普在1月23日宣佈，他上台將做的第一件事情就是宣佈退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議》。

親近川普的兩名消息人，向CNN透露總統即將退出TPP的決議。這也是川普過去在競選美國總統時，多次公開喊出的政見之一。

(中時電子報)