冷氣團來襲 中和警關懷176位弱勢

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新北市中和警分局關心轄區內弱勢家庭、街友、獨居長者。（葉書宏翻攝）

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新北市中和警分局關心轄區內弱勢家庭、街友、獨居長者。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局關心轄區內弱勢家庭、街友、獨居長者。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局關心轄區內弱勢家庭、街友、獨居長者。（葉書宏翻攝）

近來冷氣團來襲，新北市中和警分局關心轄區內弱勢家庭、街友、獨居長者，分局長陳銘宗特地邀集紡正協會、轄區宮廟等一起寒冬送暖關心轄內共176人。陳銘宗強調，期盼可以達到拋磚引玉的效果，讓愛傳播到各角落，協助弱勢族群能安渡寒流。

(中時)