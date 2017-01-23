鍾小平爆料 綠委：膚淺且泛政治化

民進黨立委管碧玲今天針對北市議員鍾小平爆料表示，相對於民進黨團對同婚的討論，鍾小平的政治操作太膚淺，也太泛政治化，她十分不齒。

媒體報導，台北市議員鍾小平公布民進黨立院黨團群組對話，綠委段宜康力挺同婚，試圖說服其他綠委若在此議題反覆，就是把年輕選票讓給時代力量。鍾小平痛批同婚對執政黨是假議題，選票才是唯一考量。

對此，綠委管碧玲在臉書發文指出，鍾小平洩漏的，是去年11月20日民進黨團的討論，當時黨團在討論應修專法還是修民法？整個討論過程非常負責任。

管碧玲表示，那天討論過程中，即使段宜康等綠委有提到年輕世代的選票問題，也是在討論不同世代對問題的不同看法，討論一個政黨應該如何回應。最後多數都認為，這議題在台灣社會，是以世代對立的方式存在。

管碧玲說，討論過程中的對話內容，可以顯示，綠委多麼深刻的在論辯這件事。大家真的都是在為國家社會思考。

管碧玲表示，今天鍾小平的政治操作，相對黨團當天的深刻討論，顯得太膚淺，也太泛政治化，對話洩漏出去，被拿來做政治鬥爭，十分不齒。呼籲政治人物，還是要對國家社會問題應該如何解決，有真誠的思考，「操短線、搞鬥爭」對社會是有害無益的。1060123

(中央社)