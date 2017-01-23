陳文茜發文 轉述辜成允兒子奔哭
台泥董事長辜成允上週在飯店參加喜宴，不慎從樓梯摔落，送醫急救後今晨不治。媒體人陳文茜在臉書上說，辜成允兒子辜公愷今天飛抵桃園機場，一路奔跑哭到醫院見爸爸最後一面。
台泥集團董事長辜成允21日晚間於台北晶華酒店參加喜宴，離開時不慎從3樓樓梯摔落2樓半平台，經送往馬偕、振興醫院急救後，仍於今天上午宣告不治。
陳文茜今天在臉書上提到，今天上午6時42分，辜成允的妹妹辜懷如傳來訊息說，「成允走了」，也提到昨晚和振興醫院醫生談話，辜成允的肺部已經水腫，氧氣給100，他只剩呼吸功能20。
辜成允的兒子辜公愷也在得知消息後，從國外返台，今天上午5時30分才到桃園機場，「兒子(辜公愷)一抵達，沿途用跑的，也立即通關，一路奔馳，抵達振興醫院大門，再用力跑，努力跑，哭著跑到爸爸跟前，爸爸喘了一會兒氣，沒有多久，約莫一分鐘後，成允走了」。
辜家不願辜媽媽再次承受白髮人送黑髮人之痛，第一時間還沒告知她唯一僅存的兒子已經辭世，陳文茜說，「辜家女兒決定找個理由今天帶她去醫院，然後才告知辜媽媽這個惡耗。她有心臟病，如果承受不住，至少醫生可以立即搶救」。1060123
(中央社)
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