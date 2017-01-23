習近平：辦冬奧 不要貪大求全

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中國大陸國家主席習近平今天前往河北張家口視察2022年冬季奧運場區時說，要「科學合理制定規劃，節約集約利用資源」，按進度高品質完成冬奧籌辦工作，「不要貪大求全、亂鋪攤子」。

新華社報導，習近平在視察時說，2022年冬奧是「國家的一件大事」，各有關地方及部門要著眼於辦成一屆「精彩、非凡、卓越的奧運盛會」。

習近平表示，冬奧籌辦的各項規劃都要體現「節約集約利用資源、最大限度發揮資金使用效益」的原則；所有建設工程都要按照「綠色辦奧、共享辦奧、開放辦奧、廉潔辦奧」的要求，做到「從從容容、保質保量」，確保成為「優質、生態、人文、廉潔的精品工程」。

他說，比賽設施建設要專業化，配套建設要有自己的特色，體現「中國元素、當地特點」，並嚴格落實節能環保標準，保護生態環境和文物古跡。

習近平提到，河北省、張家口市則要抓住歷史機遇，緊密結合「十三五」規劃及推進京津冀協同發展，透過籌辦冬奧帶動建設，「努力交出冬奧會籌辦和本地發展兩份優異答卷」。1060123

(中央社)