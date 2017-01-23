對家人動粗很正常 俄國會擬將家暴除罪化

我要評比

對許多俄羅斯人而言，賞配偶1巴掌並不是什麼大不了的事。俄國國會本週就可能朝向將家暴完全除罪化邁進1大步。

美聯社報導，毆打他人在俄羅斯屬於刑事犯罪，但近2成俄羅斯人公開表示，他們認為偶爾對配偶或孩子動粗是「可接受」的事。考慮到守舊派選民的想法，俄國國會下議院議員已初步通過1項法案，針對未造成嚴重肢體傷害或性侵的家暴行為，免除刑事責任。

若這項法案25日在國會二讀通過，此時草案還可修改，三讀與最後一讀通過則勢成定局，法案將提交幾乎是橡皮圖章機構的上院，最後送到總統蒲亭（VladimirPutin）桌上等候簽署。

俄羅斯關於家暴的數據並不精確，但根據內政部統計，有4成暴力案件在家庭內部發生。2013年通報案件中，共有逾9000名女性因家暴喪命。

這項法案起源於最高法院去年夏天的1項判決，對未造成肢體傷害的毆打事件免除刑責，但仍對遭控毆打家人者保留刑事訴訟。

保守派運動人士對此提出反對，稱這項判決意味著，比起攻擊小孩的外人，打孩子屁股的父母可能受到更嚴重的懲處。

極端保守的議員米茲麗娜（Yelena Mizulina）提出這項新法案，為家暴除罪化，讓毆打家人的施暴者最多遭罰3萬盧布（約新台幣1萬6000元）罰金，或15天拘禁。

俄羅斯唯一1支家暴專線，由總部位於莫斯科的安娜中心基金會（Anna Center）設置，去年接獲逾5000通來電。該基金會表示，來電數遠超過這個數字，因為這支專線僅在每天早上7時到晚上9時提供服務。

專線負責人馬維彥科（Irina Matvienko）表示，國會這項新法案「對改善現況一點幫助都沒有」。

她也說：「家暴是個讓女性難以求助的體系，這並非傳統價值，這是犯罪。」（譯者：中央社廖禹揚）1060123

(中央社)