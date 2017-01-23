名古屋市長 再次稱南京大屠殺不存在

我要評比

共同社報導，日本名古屋市長河村隆之今天在記者會上表示，「所謂的南京事件應該並未發生過」，重申了否認南京大屠殺的一貫看法。

河村表示：「如果真的屠殺了30萬市民，那麼必須跪地道歉。如果沒有做，則必須反駁。有必要展開討論。」

上述發言是對APA集團經營的酒店在客房內放置否認南京大屠殺書籍引起中國大陸批評一事，回答相關提問時發表的。

河村也曾在2012年表示：「的確存在常規的戰鬥行為，但我認為南京事件並未發生過。」1060123

(中央社)