南韓外交部在官署外非公開召見台副代表

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南韓外交部在外同胞領事局審議官鄭震圭，今天在官署外以非公開形式召見駐韓台北代表部副代表，抗議日前發生南韓女性在台灣遭性侵事件，要求台灣方面嚴懲並嚴防事件重演。

根據了解，今天下午前往會晤的是駐韓台北代表部副代表陳龍錦。

韓聯社中文網根據南韓外交部的消息報導，根本沒有提及駐韓台北代表部副代表的姓名，甚至指出，會面地點不是在原定的南韓中央政府首爾辦公大樓，是因為駐韓台北代表部方面提議另選他地，南韓外交部接受了這項提議。

韓聯社報導，在外同胞領事局審議官鄭震圭（副司長級），今天在官署外以非公開形式召見駐韓台北代表部副代表（公使級），韓方抗議日前發生南韓女性在台灣遭性侵事件，要求台灣方面嚴懲作案人，並制定措施嚴防類似事件重演。

此次召見以非公開形式進行，而且地點也不是在原定的南韓中央政府首爾辦公樓，韓聯社說，有意見認為，此舉失當。

報導指出，對此，南韓外交部有關人士解釋說，地點最初確實定在中央政府首爾辦公樓，後來駐韓台北代表部方面提議另選他地，外交部接受了這項提議。

1月12日，2名韓國女遊客在台北遭計程車司機下藥性侵，案件嫌疑人正在接受台灣司法機關的調查。

南韓外交部今天召喚台灣駐韓國代表部有關人員的措施，是在非公開的情況下、在首爾世宗路外交部辦公大樓以外的第三地進行，因此，有人指責「連抗議都不能在外交部辦公大樓進行，實在是對應得不夠堂堂正正。」

有觀察分析，因為南韓政府恪守「一個中國」原則，是否太過意識到中國大陸的立場。

有分析認為，將沒有正式外交關係的駐韓國台北代表部相關人士召喚至外交部，這本身就會引來中國大陸的不滿，考量此一因素，才不得不在第三場所相會。

對於南韓外交部官員召喚陳龍錦轉達南韓政府抗議立場一事，駐韓國台北代表部發言人新聞組長邱琪表示，「一切由台北統一發言，恕無可奉告。」1060123

(中央社)